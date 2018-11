Federseeschüler genießen Charme von Paris

Fünf Tage waren die Französischschüler der Lerngruppen 8 und 9 der Federsee-Gemeinschaftsschule auf Studienreise in Paris, um sich der französischen Kultur, Kunst und Sprache zu widmen und die Vielfalt und den besonderen Charme der Weltmetropole zu genießen. Begleitet haben sie die Französischlehrerinnen Eva Schier und Miriam Fetscher sowie Schulleiterin Elisabeth Sontheimer-Leonhardt.

Was gibt es Schöneres als den Tag mit einem frischen Croissant und einer großen Tasse Café au Lait beginnen zu lassen? Angenehme Zimmer und Frühstück erhielt die Reisegruppe aus Bad Buchau in einem netten kleinen Hotel im 10. Arrondissement, das sich als idealer Ausgangspunkt für zahlreiche Unternehmungen erwies. Das Programm begann mit dem Besuch des Eiffelturms, den die Gruppe bis zur zweiten Etage bestieg, von der sich eine herrliche Aussicht über Paris mit seinen markanten Bauwerken bot. Weithin sichtbar begeisterte er in der Nacht durch seine spektakuläre Beleuchtung.

Flanieren und Probieren

Weitere Highlights bildeten eine Seine-Rundfahrt und die Besichtigung der berühmten Kathedrale Notre-Dame. Ein Abstecher in das Quartier Latin mit seinen mittelalterlichen Gässchen und kleinen Restaurants lud zum Flanieren und Probieren französischen Spezialitäten ein.

Doch was wäre ein Parisaufenthalt ohne Ausflug auf den Montmartre, den höchsten Hügel der Stadt mit seiner geschichtsträchtigen, durch Kunst und Literatur geprägte Vergangenheit? Hier erwartete die Schülerinnen und Schüler eine interessante Führung von der legendären Moulin Rouge über die kopfsteingepflasterten Gässchen hinauf zur mächtigen Kirche Sacré-Cœur. Ein Anstieg, der mit einem wunderbaren Blick über die Stadt belohnt wurde.

Mit der oft genutzten Metro steuerte die Reisegruppe auch weitere Ziele an wie die Galerie Lafayette mit ihrer bemerkenswerten Jugendstilarchitektur und „Les Halles“, die Einkaufsmöglichkeiten boten. Ein Besuch im Louvre mit seinen wertvollen Kunstsammlungen führte zu wichtigen Werken der Kunstgeschichte, allen voran die Mona Lisa. Weitere Stationen bildeten die Tuilerien, der Place de la Concorde und die Champs-Élysées mit dem Arc de Triomphe.

Paris beeindruckte jedoch nicht nur mit seiner Kunst und Architektur, sondern auch mit seiner multikulturellen Bevölkerung und zahlreiche kulinarische Entdeckungen. In Little India, dem Viertel, in dem das Hotel lag, erfreute ein gemeinsames Abendessen in einem indischen Restaurant – und bestellt wurde freilich in französischer Sprache.