Federseeschüler bauen ein Steinzeitdorf

Schüler der Federseeschule Bad Buchau haben ein Modell der steinzeitlichen Siedlung Aichbühl gebaut. Entstanden ist es im Stone-Age-Club, dem bilingualen Steinzeit-Club der Federseeschule, und in Zusammenarbeit mit dem Federseemuseum.

Die Federseeschule bietet in Geschichte einen bilingualen Club an. Schüler der Lerngruppen 5 besuchen sie jeweils für ein halbes Jahr und befassen sich mit der Frühgeschichte der Region. Angeboten wird der Club in Kooperation mit dem Federseemuseum Bad Buchau. Lehrerin Anna Müller, die den Club leitet, und die Museumspädagogen Caroline Weyland und Patrick Geiger arbeiten hier eng zusammen.

Das Besondere des sogenannten Stone-Age-Clubs ist jedoch seine bilinguale Ausrichtung: Im Club wird auf Englisch unterrichtet und die Schüler können sich je nach Lernfortschritten auf Englisch oder auch auf Deutsch beteiligen. Um den Erwerb der Fachbegriffe zu sichern, werden diese jedoch immer auch auf Deutsch eingeführt.

Der Club, der sich mit der Alt- und Jungsteinzeit und den früheren Siedlungen am Federsee beschäftigt, bearbeitet jeweils wechselnde Themen. „2018 setzten wir einen Schwerpunkt auf den Hausbau in der Jungsteinzeit und den Bau eines Modells einer Siedlung“, erklärte Anna Müller. Die Schüler besuchten das Museum, bevor sie sich an den Modellbau machten. Inspiriert von den Modellen in der Ausstellung, beschäftigten sich die Schüler mit der Siedlung Aichbühl (4200 v. Chr.) und arbeiteten sich in die geschichtlichen Grundlagen ein. Sie erfuhren, dass die Siedlung einst im südlichen Federseeried lag und als eine der frühesten Feuchtbodensiedlungen in der Region bekannt ist. Nach ihrem Fundort wurde eine ganze Kultur benannt, die sogenannte „Aichbühler Kultur“. Bei Grabungen wurden zirka 25 Häuser nachgewiesen, wobei die Stelle in mehreren Phasen bebaut wurde. Die Häuser standen dabei in Reihen.

Um ein Siedlungsmodell zu entwerfen, setzten sich die Schüler detailliert mit den archäologischen Ergebnissen auseinander. „Dazu wurden die Fachbegriffe durch die Museumspädagogen des Federseemuseums verständlich erklärt“, berichtet Anna Müller. Als Fachlehrerin für Englisch und Geschichte sieht sie insbesondere auch die bilinguale Ausrichtung des Clubs als eine große Bereicherung, „denn die Englischkenntnisse können im Stone-Age-Club erheblich erweitert und gefestigt werden“.

Angelehnt an die archäologischen Erkenntnisse rekonstruierten die Schüler die Häuser und statteten sie teilweise mit den typischen Vorplätzen aus. „Wir sehen das Federseemuseum nun bereits im fünften Jahr als einen sehr hilfreichen und verlässlichen Partner“, betonte Schulleiterin Elisabeth Sontheimer-Leonhardt. „Durch die enge Kooperation können geschichtliche Kenntnisse auf interessante Weise vermittelt und vor allem auch handlungsorientiert umgesetzt werden.“