Federseemuseum sucht Einbaum-Kapitäne

Mit dem Einbaum den Museumsteich umrunden und Speer schleudern wie die Jäger der Eiszeit – diese Aktivitäten zählen zum beliebten Angebot im Federseemuseum. Dafür sucht das Museum Einbaumfahrer oder -fahrerinnen als Verstärkung im jungen Team. Interessierte sollten mindestens 16 Jahre alt sein und während der Museumssaison ab sofort bis 1. November 2019 an Samstagen, Sonn- und Feiertagen nachmittags zwischen 13.30 und 16.30 Uhr gegen Honorar für Besucher die Fahrten auf dem Museumsteich übernehmen können. Wer Interesse hat, kann sich im Museum unter Telefon 07582/8350 oder per E-Mail an info@federseemuseum.de melden.Foto: Federseemuseum