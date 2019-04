Federseemuseum blickt auf die eigene Geschichte

Von der heimatgeschichtlichen „Wunderkammer“ zum modernen Welterbemuseum: Seit seiner Gründung vor 100 Jahren hat das Bad Buchauer Federseemuseum eine eindrucksvolle Entwicklung durchlaufen. Die Jubiläumsschau, die am kommenden Sonntag beginnt und sich auf Museum und Gesundheitszentrum Federsee verteilt, macht deutlich: Das Federseemuseum hütet, bewahrt und vermittelt nicht nur Geschichte – sondern ist auch selbst Geschichte. Und eine spannende dazu.

Das Gehirn braucht einen Moment, um all die vielfältigen Sinneseindrücke zu ordnen: An der Wand hängen historische und religiöse Gemälde dicht an dicht; eine Ecke des Raums füllt ein Satz großer Trommeln aus, eine andere der reich verzierte Schlitten der Fürstäbtissin; der lange Lauf einer an der Säule angebrachten Flinte reicht bis zum Deckengewölbe; und in den Vitrinen finden sich altes Spielzeug genauso wie in Leder eingebundene Wälzer und Apothekengefäße. Auf ein besonders geheimnisvolles Objekt macht Dr. Ralf Baumeister aufmerksam: ein klobiger Holzblock mit eingelassenem Metallsieb und langem Griff – „eine Spätzlespresse“, klärt der Leiter des Federseemuseums auf.

August Gröber war ein leidenschaftlicher Sammler. In seiner Heimatstadt Buchau durchstöberte der Schlossermeister zur Jahrhundertwende Keller und Dachböden, immer auf der Suche nach alten Schätzen, „die im Zuge der Industrialisierung zunehmend aus den Wohnstuben verschwanden“, berichtet Baumeister. Gröber war es auch, der die Gründung des Altertumsvereins 1913 initiierte, schon damals übrigens mit dem Zusatz „mit Federseemuseum“ im Vereinsnamen. „Der Verein wurde nur gegründet, um ein Museum zu betreiben“, ergänzt der Vorsitzende Dr. Karl Sandmaier. „Das Museum ist aus der Mitte der Bürgerschaft entstanden und wird von den Bürgern getragen.“

Doch zunächst durchkreuzte der Erste Weltkrieg die Pläne der historisch interessierten Buchauer. Erst 1919, also vor genau 100 Jahren, konnte im Kavaliersbau des Schlosses ein Ausstellungsraum eingerichtet werden: die Geburt des Federseemuseum, damals noch ein reines Heimatmuseum, das hauptsächlich das so beeindruckend wie skurrile Sammelsurium August Gröbers zeigte.

Diesen ersten Ausstellungsraum hat das Team des Federseemuseums für das Jubiläum exakt nachgebildet – bis hin zu angedeuteten Rundbögen, die auch die Architektur des Schlosses aufnehmen. Als Vorlage dienten alte Postkarten. Auch ein Teil der früheren Exponate haben sich bis heute erhalten, „ein kunterbunter Haufen Stadtgeschichte“, kommentiert Museumsleiter Baumeister.

Schon bald sollte sich der Schwerpunkt des Museums jedoch verschieben. Durch die Ausgrabungen der Universität Tübingen im Dullenried und vor allem der Wasserburg Buchau ergänzten zunehmend archäologische Funde die Sammlung. Und mehr noch: Mit selbst gedruckten Geldscheinen, dem sogenannten „Notgeld“, habe der Verein in einer Art „Crowd Funding“ weitere Ausgrabungen vorangetrieben, blickt Baumeister zurück. Die archäologische Sammlung wuchs – und wächst bis heute, wie die 2018 neu entwickelte Dauerausstellung zeigt.

Diese neuere Geschichte ist in einem zweiten Ausstellungsteil im Gesundheitszentrum Federsee zu sehen. 100 kunterbunte Holzpfähle, die von Kindergärten, Schulen und anderen Einrichtungen aus dem Federseeraum künstlerisch gestaltet wurden, schaffen als „Geschichtsweg“ mit Infotafeln eine Verbindung zum Museum. Dort erwartet Bürger aus Bad Buchau und den Federseegemeinden übrigens ein besonderes Geburtstagsgeschenk: Im Jubiläumsjahr genießen sie freien Eintritt.