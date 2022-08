Wie in der Steinzeit mit dem Boot fahren, anderen das Speerschleudern beibringen und dafür Geld bekommen – dies ist in den Sommerferien nun möglich. Das Federseemuseum Bad Buchau sucht ab sofort Ferienjobber ab 15 Jahren, die dienstags, donnerstags sowie samstags und sonntags von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr arbeiten wollen. Dabei sollen sie nach einer Einweisung mit Besucherinnen und Besuchern im Einbaum auf dem Museumsteich fahren und das Speerschleudern beibringen. Interessenten können sich telefonisch unter 07582/8350 oder per E-Mail an info@federseemuseum.de an Sabine Horlacher wenden.