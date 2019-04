Federseegrundschüler versuchen sich als Steinzeitbauern

Zum fünften Mal soll das „Blaue Wunder von Alleshausen“ auf einem Acker am Dorfrand erblühen. Jugendliche „Steinzeit-Bauern“ der Federseegrundschule Alleshausen haben den Faserleinsamen wieder ausgesät.

Beim Schulprojekt „Vom Samen bis zum Stoff“ arbeitet die Federseegrundschule Alleshausen mit Regina Lutz zusammen. Von der Aussaat über die Ernte bis zum Stoff beschäftigen sich die Schüler in der Schule und zeitweise auch im Federseemuseum mit ihrem Projekt. Schon zur Einstimmung haben die Alleshauser Schüler beim Federseemuseum 13 Holzpfosten mit Motiven zum Thema „Blaues Wunder“ bemalt, die dort auch zu sehen sind. Dieser Tage nun hat und eine Schülergruppe, zum Teil in prähistorischer Kleidung aus Tierhäuten oder Leinen, zusammen mit Regina Lutz der Lehrerin Manuela Manz auf dem etwa 100 Quadratmeter großen Ackerstück den Faser-Leinsamen wie schon die Steinzeitbauern vor rund 5000 Jahren ausgebracht. Lutz erklärte den Schulkindern vorab den Flachsanbau und dessen Ernte. Hier spiele die Zahl einhundert eine besondere Rolle: Nach einer alten Wachstumsregel müsse am hundertsten Tag im Jahr die Saat ausgebracht werden, nach hundert Stunden im Boden fange der Samen an zu keimen und nach hundert Tagen über dem Boden könne Flachs geerntet werden.

Schon bald wird das blau blühende Feld direkt am Federsee-Rundwanderweg zwischen Moosburg und Alleshausen wieder ins Auge stechen. Die Flachsernte selbst wird wohl noch, je nach Wetter, drei bis vier Monate auf sich warten lassen.