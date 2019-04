Federseebank spendet einen Kaufladen für die Dürnauer Kinder

Der Kindergarten Dürnau kann sich über eine Spende der Federseebank in Höhe von 500 Euro zum Kauf eines tollen Holzspielwarenladens freuen. Die Spendenmittel stammen von gemeinnützigen und regional zweckgebundenen Erträgen aus dem VR-Gewinnsparen. Maria Fischer, Kindergartenleiterin in Dürnau und Bürgermeister Bernhard Merk (Zweiter von rechts) nahmen den Scheck aus den Händen der Vorstände Klemens Bogenrieder (links) und Ulrich Bossler entgegen. Die Gemeinde Dürnau beteiligte sich zusätzlich an der Ausstattung zum Warensortiment, so dass die Kinder nun nach Herzenslust einkaufen können. Foto: Klaus Weiss