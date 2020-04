Die Kar- und Osterfeiertage wollen die Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Federsee in der gottesdienstlosen Zeit wenigstens durch Zeichen und Symbole begehen, die typisch sind für diese Zeit: Am Palmsonntag können kleine Palmzweige, die vorher gesegnet wurden, in den Kirchen abgeholt werden. Wer zuhause einen großen Palmen bastelt, darf diesen gerne vor Palmsonntag für ein paar Tage in die Pfarrkirche stellen. Für Karfreitag liegen Anleitungen und Betrachtungen zum Kreuzweg aus, generell Impulse und Gebete für diese Zeit des Ausnahmezustandes.

Einer guten Anregung folgend kann jeder aus der Region ein Bild von sich (Porträtfoto, Selfie oder dergleichen), auch nur ein Namen oder ein Anliegen an das Pfarrbüro Bad Buchau senden (KathPfarramt.BadBuchau@drs.de) oder dort in den Briefkasten einwerfen. Für die Feiern der Karwoche und der Osterfeiertage werden diese Bilder, Namen und Anliegen ausgedruckt und in der Stiftskirche in die Kirchenbänke gestellt, um auf diese Weise präsent zu sein. Diese Form der Vergegenwärtigung entspringt dem tiefen Wert des Symbolischen. Die Pfarrkirchen werden den Feiertagen entsprechend geschmückt sein, so dass sie auch zum persönlichen Beten tagsüber einladen. Am Palmsonntag und am Ostersonntag dann liegen kleine Osterkerzchen aus, mit denen die Kommunionkinder einen guten Zweck unterstützen. Und gleichzeitig dürfen ab Ostern die Osterbildchen mitgenommen werden, die es jedes Jahr gibt.

Außerdem wird es die Möglichkeit geben, die Feiern des österlichen Triduums (Gründonnerstag 19 Uhr, Karfreitag 15 Uhr und Osternacht 20 Uhr) per Livestream aus der Stiftskirche zuhause am Computer mitfeiern zu können (auf se-federsee.de). Für diese Zeiten wird die Stiftskirche geschlossen sein. Osterspeisen dürfen leider nicht zur Segnung in die Kirchen gebracht werden, bedauert die Seelsorgeeinheit. Das Entscheidende für eine gute Feier des Osterfests sei jedoch die persönliche Beschäftigung mit den Ereignissen um Tod und Auferstehung Jesu, mit den Texten der Heiligen Schrift und das persönliche Gebet.