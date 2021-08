Federsee gehört zu den 15 schönsten Orten Deutschlands

Deutschlands Natur ist so vielfältig wie beeindruckend: Von den Alpen, über Flüsse wie Donau oder Rhein, Wälder am Edersee oder in Thüringen, die schroffen Felsformationen des Pfälzerwaldes oder der Sächsischen Schweiz, die blühende Lüneburger Heide, bis hin zur Mecklenburgischen Seenplatte und dem Wattenmeer. Durch viele atmosphärische Momente soll potenziellen ausländischen Reisenden Lust auf das Reiseland Deutschland gemacht werden. 15 Destinationen wurden deutschlandweit ausgewählt, und der Federsee in Bad Buchau ist mit dabei.

Ein Drehteam der Film-Produktionsfirma k22 aus Mainz war bereits im Federseegebiet unterwegs. Betreut wurde der Dreh von Margit Vaut von der Tourist Information. Zwei Tage lang war das Team auf dem Federseesteg zugange. Das Wetter spielte optimal mit: Sowohl Sonnenaufgang als auch Sonnenuntergang begeisterten die Filmemacher und ließen traumhafte Aufnahmen entstehen.

Einheimische dienen als Models

Die beiden Federseefischer Peter Vögele und Stefan Konrad ergänzten die Szenerie mit Fischerbooten und ermöglichten weitere idyllische Aufnahmen auf dem See. Als Model fungierte Hanna Konrad, die ihre Aufgabe mit Bravour löste. Der Film soll im April 2022 erscheinen.

Die Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. (DZT), das nationale „Tourist Board“ Deutschlands mit Sitz in Frankfurt am Main, vermarktet das Reiseland Deutschland im Ausland. Die Marketingarbeit der DZT hat es sich zur Aufgabe gemacht, das positive Image für das Reiseland Deutschland im In- und Ausland aufrecht zu erhalten und zu steigern sowie das Übernachtungsaufkommen in und nach Deutschland zu fördern.