Federsee: Auf der Suche nach feinsten Spuren der Vergangenheit

Zum „Tag des offenen Denkmals“ bietet das Federseemuseum am Sonntag, 8. September, eine geführte Bustour zu den bedeutenden Unesco-Fundstätten im Federseeried mit Halt an der aktuellen Ausgrabung in den Täschenwiesen bei Alleshausen an. Dieses Angebot ist im Museumseintritt inklusive. Für Mitglieder des Altertumsvereins, Einwohner von Bad Buchau und den Federseegemeinden sowie Kinder bis zwölf Jahren ist dieser Rundfahrt gratis. Nach einer kurzen Einführung über das Pfahlbauten-Informationszentrum Baden-Württemberg beginnt die Exkursion um 11 Uhr am Federseemuseum. Die Stationen: „Siedlung Forschner“ mit der „Wasserburg Buchau“ in Blickweite, Alleshausen-Grundwiesen, Ödenahlen. Zum Schluss geht es zur aktuellen Ausgrabung in den Täschenwiesen. Dort erklärt Grabungsleiter Paul Scherrer die Fundsituation und berichtet über den aktuellen Stand der Forschung. Nach zirka drei Stunden ist die Rückkehr zum Museum um 14 Uhr geplant. Ab 15 Uhr gibt es dort eine freie Führung im Freigelände. Festes Schuhwerk wird empfohlen, da kurze Wegstrecken zu Fuß zurückgelegt werden müssen. Eine Anmeldung zur Bustour wird erbeten unter Telefon 07582/8350 oder per E.Mail an info@federseemuseum.de. Weitere Info: Ab 11 Uhr sind die Ausgrabungen in den Täschenwiesen für die Öffentlichkeit zugänglich. Parkplätze sind dort nicht vorhanden.