Fasnetsweg lädt zum närrischen Spaziergang ein

Ganz besonderes Glück haben am Sonntag Besucher des Fasnetsweges der Narrenzunft Moorochs auf der Kappler Höhe gehabt: Sie konnten an dem sonnigen Nachmittag tatsächlich „a bissle Fasnet“ live erleben. Einige Hästräger hatten die Idee, Fasnetsweg und Aussichtsturm mit ihrer Präsenz zu bereichern, was bei den Besuchern sehr gut ankam. Die Kinder freuten sich, wenigstens einmal in der närrischen Zeit einen richtigen Moorochs oder Galgenvogel zu sehen. Auch der Weller war ein beliebtes und begehrtes Fotomotiv – ebenso wie der närrisch belagerte Aussichtsturm.

Zwischen dem Parkplatz beim Friedhof und dem Aussichtsturm haben die Verantwortlichen der Moorochsenzunft Stationen des Adventswegs für den Fasnetsweg übernommen. Carmen Sanna und Markus Grübel vom Zunftrat, unterstützt von den Familien Grübel und Kohlberg, haben den Weg nun das zweite Jahr in Folge mit fastnächtlichen Themen ausgestattet. An den einzelnen Stationen gibt es viele Informationen, Bilder und Musik von der Buchauer Moorochsenfasnet und per QR-Code können Besucher zusätzlich noch weitere interessante Inhalte samt Musik- und Videosequenzen über das Smartphone abrufen.

So erfahren die Spaziergänger etwa Wissenswertes über die Geschichte der Moorochsenzunft, zudem werden die einzelnen Masken beschrieben. Auch die normalerweise üblichen Veranstaltungen der Zunft werden aufgeführt, vom Häsabstauben an Dreikönig bis zum Verbrennen der Fasnet am Abend des Fasnetsdienstags. Die Gabelzünfte und die VFON (Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte) dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Jeweils sonntags gibt es auf dem Fasnetsweg für Kinder kleine Überraschungen. Auch die Texte der Fasnetslieder sind vorhanden. Neu ist in diesem Jahr zudem ein interessantes Fasnetsquiz, bei dem es für Kinder wie auch für Erwachsene Preise zu gewinnen gibt. An den beiden ersten Wochenenden wurden bereits mehr als 170 Fasnetspäckle abgeholt und über 100 mal das Quiz gelöst.

Leider macht aber auch der Vandalismus vor dieser Attraktion nicht halt. Mehrere Utensilien wurden abgerissen und der Narrenbaum beim Aussichtsturm wurde mutwillig umgedrückt.

Der Fasnetsweg soll und kann die Moorochsenfasnet nicht ersetzen, so die Narrenzunft Bad Buchau. Aber immerhin könnten sich Spaziergänger an knapp 20 Stationen auf reich bebilderten und informativen Bildtafeln über die Narrenzunft Moorochs, deren Masken und Veranstaltungen informieren.

Noch bis zum Aschermittwoch lädt der Fasnetsweg zu einem närrischen Spaziergang ein.