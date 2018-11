Farben der klassischen Gitarre

Ein Gitarrenkonzert mit Friedemann Wuttke findet am Sonntag, 25. November, ab 17 Uhr im Goldenen Saal des Schlosses Bad Buchau statt. Die Zeit der Wiener Klassik und das Schaffen von Wolfgang Amadeus Mozart fällt zusammen mit der Blütezeit der Klassischen Gitarre. Der Italiener Ferdinando Carulli und der spanische Gitarrist Fernando Sor zählten zu den berühmtesten Gitarren Virtuosen dieser Periode. In Friedemann Wuttkes Programm finden sich nicht nur Werke, die auf das Schaffen von Mozart zurückgreifen, sondern es werden auch Bearbeitungen des großen Wiener Meisters eingefügt. Der brasilianische Nationalkomponist Heitor Villa-Lobos gehört, zusammen mit Astor Piazzolla, zu den wenigen Komponisten Südamerikas von Weltruhm. Er hat das Gitarrenspiel mit eigenen Spieltechniken revolutioniert, weshalb seine Werke in einem Gitarrenprogramm immer einen Platz haben. Johann Sebastian Bach hat nichts für die Gitarre komponiert, aber viele seiner Werke auf unterschiedliche Instrumente übertragen und gespielt. Die Strahlkraft und Spiritualität dieser Musik hat auch im 21. Jahrhundert nichts an Intensität eingebüßt.