Familienwanderung mit Hockete

Zu einer gemütlichen Maitour lädt die Moorochsenzunft Mitglieder und Freunde ein. Start ist am Dienstag, 1. Mai, um 10.30 Uhr am Zunftheim beim Narrenbrunnen. Abschluss der Familienwanderung ist je nach Witterung in oder am Zunftheim. Für Grillgeräte sowie Tische und Bänke ist gesorgt, genauso für Getränke. Essen sollte jeder Teilnehmer selbst mitbringen. Spiele für Groß und Klein sind willkommen. Auch liegt das Fotoalbum der Zunft mit vielen Bilder der diesjährigen Fasnet und der kompletten Saison letztmalig zur Nachbestellung aus.