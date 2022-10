Familiennachmittag im Federseemuesum

Beim letzten Familiennachmittag der Saison geht es am kommenden Sonntag, 16. Oktober, kreativ zu. Denn wie die Veranstalter mitteilen, kann man beim Töpfern den Ton nach steinzeitlichen Vorbildern formen oder seiner Fantasie freien Lauf lassen.

Schon seit der Altsteinzeit finden sich erste Tonfiguren, aber erst mit der Sesshaftwerdung der Bauern in der Jungsteinzeit werden Schalen, Töpfe und Co. im großen Stil aus Ton gefertigt, schreiben die Museumsmacher. Wie das damals vonstattenging, können Kinder an diesem Nachmittag von 13.30 bis 16.30 Uhr ganz hautnah ausprobieren. Vom Mini-Geschirr über Löffel oder sogar Rasseln gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Vorlagen, die mit Händen, Holzstäben und anderen Materialen geformt und verziert werden können. Dabei sind natürlich auch eigene Kreationen möglich.