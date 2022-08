Familien und Senioren feiern Oktoberfest

Ein Oktoberfest für Seniorinnen und Senioren, und Familien und Menschen mit Handicap findet im Kurzentrum Bad Buchau statt. Los geht’s am Dienstag, 27. September, ab 14 Uhr. Veranstalter sind Bürger für Bürger Bad Buchau in Kooperation mit der Seniorengenossenschaft Riedlingen und dem Kreisseniorenrat. Mit dabei ist das das Tanz- und Stimmungsduo „Die Trollys“ (Charly und Maggie Braig), die Buchauer Steelband Kolibris und die Stimmungsmacher der Quetschharmoniker bereits im neunten Jahr für garantierte Stimmung bei Kaffee und Kuchen sorgt. Der Eintritt ist frei. Wie schon in den vergangenen Jahre wird es wieder für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer ein Lebkuchenherz bei der Herzenspolka geben. Eingeladen sind alle Einrichtungen, Vereine und Initiativen aus der Region, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Eine Anmeldung unter Nennung der Teilnehmerzahl ist möglich bis zum 20. Septemper per E-Mail an wissu@gmx.de.