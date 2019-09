Falknervorführungen und Fotoshooting

Vanessa Müller, die einzige Falknerin im Südwesten, wird am Sonntag, 29. September, auf der Bachritterburg Kanzach zu Gast sein. Mit ihren prächtigen Greifvögeln, die beeindruckend die Lufthoheit über der Burg beherrschen, wird sie bei zwei Flugvorführungen die hohe Kunst der Falknerei und die Jagd- und Beutegeschicklichkeit der blitzschnellen Jäger demonstrieren. Und so wird es wieder in Kanzach wieder heißen „Köpfe runter“, wenn ihre Greifvögel, angelockt von Vanessa Müllers Federspiel, nach blitzschnellen Angriffsflügen auf die Hand der Falknerin zurückkehren. Immerhin erzielen Jagdfalken im Angriff bis zu 300 Stundenkilometer. Nach den Vorführungen dürfen die Besucher ganz nah auf Tuchfühlung mit den Tieren gehen und für einen kleinen Obolus den Greifvogel für ein ganz besonderes Fotoshooting selbst einmal auf mit einem Lederhandschuh der Falknerin geschützte Faust nehmen. Die Flugvorführungen finden jeweils um 13 und 15 Uhr statt. Wie an jedem Sonntag findet um 14 Uhr die freie Kurzführung durch die Burg statt. Auch die Burgküche von Küchenmeister Markus Zelinka hat an diesem Tag geöffnet.