Eine Autofahrerin ist am Mittwochmorgen bei Oggelshausen von der Straße abgekommen und hat sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zugezogen. Die 24-Jährige war gegen 7.30 Uhr von Oggelshausen Richtung Stafflangen unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Sie fuhr durch einen Acker und schanzte über einen kleinen Hügel. Erst an einem Baum kam ihr Hyundai zum Stehen. Weil sie leichte Verletzungen erlitten hatte, brachte der Rettungsdienst die Frau ins Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Laut Polizei beträgt der Sachschaden etwa 7000 Euro.