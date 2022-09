Facettenreicher Kult der Bronzezeit im Federseemuseum

Im Federseemuseum in Bad Buchau stellt Rosemarie Stadler am Sonntag, 18. September, von 12 bis 17 Uhr den facettenreichen Kult der Bronzezeit vor. Wie es in der Mitteilung des Museums heißt, hatten die Menschen jener Epoche an besonderen Orten wertvolle Schmuckensembles und Waffen geopfert, ihre Gefäße mit immer wiederkehrenden Symbolen verziert und außergewöhnliche Dinge angefertigt, die heutzutage als „Kultgegenstände“ bezeichnet werden. Diesen für Außenstehende rätselhaften Glauben entschlüsselt Rosemarie Stadler. Dabei zeichnet sie ein plastisches Bild der fulminanten Glaubenswelt vor mehr als 3000 Jahren, deren Einfluss sich nicht nur auf Mitteleuropa beschränkte.