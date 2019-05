Fürbitten für das tägliche Brot und Frieden

In den Federseegemeinden haben sich zahlreiche Christen zu den traditionellen Öschprozessionen durch Felder und Fluren eingefunden und zeigten damit, dass Christi Himmelfahrt nicht nur ein arbeitsfreier Feiertag ist, sondern eine kirchliche Bedeutung hat.

Begleitet von Vikar Josef Laupheimer und Wortgottesdienstleiter Karl-Anton Braig führte die Öschprozession von der Kirche in Kappel ins Plankental hinaus. Unterwegs wurde an verschiedenen Feldkreuzen Halt gemacht und die Fürbitten verlesen. Darin bittet die Gemeinde um den Segen für ihre Arbeit, das tägliche Brot, die Sicherheit auf den Straßen und den Frieden in der Welt.

Der Brauch der Bittgänge ist vor allem im ländlichen Raum erhalten geblieben und teilweise auch wieder neu belebt worden. Die Öschprozession ist ein Zeichen, den Glauben, die Macht des Gebets und die helfende Fürsprache der Heiligen zu zeigen. Den Schlussgottesdienst feierte die Gemeinde auf dem Gelände des Schäferhundevereins. An Christi Himmelfahrt wird die Rückkehr Jesu Christi zu seinem himmlischen Vater gefeiert.

Die Berechnung, an welchem Tag Christi Himmelfahrt gefeiert wird, bezieht sich auf das Lukas-Evangelium sowie die Apostelgeschichte von Lukas in der Bibel. In der Apostelgeschichte wird beschrieben, dass Jesus nach seiner Kreuzigung und Auferstehung noch 40 Tage zu seinen Jüngern sprach und ihnen erschienen ist. An Christi Himmelfahrt wurde er vor ihren Augen emporgehoben, von einer Wolke aufgenommen und in den Himmel zur Rechten Gottes erhoben. Die drei Tage vor Christi Himmelfahrt gelten als Bitttage und an Christi Himmelfahrt führen die Öschprozessionen deshalb hinaus in die Fluren.