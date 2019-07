Für Frauen: Führung und Frühstück

Das Vorbereitungsteam des Frauenabends, Andrea Gaupp, Petra Löffler, Rosi Oelhaf, Karla Mack und Gabi Hafner, laden diesmal am Samstagvormittag, 20. Juli, alle interessierten Frauen zu einem reichhaltigen Frühstücksbuffet im Kurzentrum Bad Buchau und zur anschließenden Führung über die jüdische Geschichte ein. Die Teilnehmerinnen werden von Charlotte Mayenberger viel über die bedeutende jüdische Gemeinde erfahren, in der über fast 600 Jahre jüdische Familien lebten. Der beeindruckende jüdische Friedhof und weitere Plätze in der Stadt, geben heute noch Zeugnis über die große Gemeinde. Die jüdische Religion wird gerne thematisiert. Das Frühstück kostet 12,50 Euro, für die Führung werden vor Ort 3 Euro pro Person eingesammelt. Beginn ist um 8.30 Uhr am Brunnen des Kurzentrums vor dem Restaurant Badstube, Am Kurpark 1.