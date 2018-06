Förderschule: Kultusministerin bescheinigt Bedarf

Auf dieses Signal haben Lehrer und Eltern der Bad Buchauer Förderschule lange gewartet: Während der Diskussion um den Erhalt der Schule meldet sich nun die neue Kultusministerin zu Wort. In einem Schreiben an den CDU-Landtagsabgeordneten Thomas Dörflinger bescheinigt Susanne Eisenmann der kleinen Schule einen stabilen Bedarf. Die Förderschule, so die Ministerin, sollte deshalb erhalten bleiben.

Die Entscheidung über den Erhalt der Schule liegt allerdings beim Schulträger, dem Gemeindeverwaltungsverband Bad Buchau. Diese beschäftigt sich nun schon seit mehr als einem Jahr in einem „ergebnisoffenen Dialog- und Meinungsbildungsprozess“ mit der Zukunft der Schule.

Dieser Prozess war in Gang gekommen, als Schulleiter Christof Gerster zum Schuljahr 2015/2016 von Bad Buchau an die St.-Gerhard-Schule nach Riedlingen wechselte. Ungefähr zeitgleich trat die Änderung des Schulgesetzes in Kraft: Eltern haben seither das Recht, ihr behindertes Kind auch an einer Regelschule inklusiv beschulen zu lassen. Wohl auch deshalb entschieden sich damals die Mitglieder des Gemeindeverwaltungsverbands dafür, die vakante Schulleiterstelle der Buchauer Förderschule zunächst nicht ausschreiben zu lassen.

„Wichtiger Stellenwert“

Dass Inklusion die Förderschulen im Land aber nicht überflüssig macht, legen die Aussagen der neuen Landesregierung nahe. „Das Kultusministerium sieht in der Förderschule einen wichtigen Baustein“, bestätigt Thomas Dörflinger (CDU), Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Biberach. Denn trotz Elternwahlrecht: „Ich habe das Gefühl, Förderschulen werden weiterhin einen wichtigen Stellenwert haben.“

Bereits im Juni hatte sich Dörflinger bei Kultusministerin Susanne Eisenmann nach der Zukunft der Buchauer Förderschule erkundigt. In dem Antwortschreiben, das auch der SZ vorliegt, teilt Eisenmann mit, dass sich auch die Eltern der Schule und eine Lehrkraft mit dieser Frage an Ministerpräsident Winfried Kretschmann gewandt haben. Daraufhin habe das Kultusministerium mit Vertretern des Regierungspräsidiums Tübingen und des Staatlichen Schulamts Biberach sowie dem kommissarischen Leiter der Schule die Situation in Stuttgart erörtert. Das Ergebnis: „In dieser Besprechung wurde der Bedarf für das Schulangebot in der Primarstufe über viele Jahre hinweg als stabil bewertet und sollte aus Sicht der Schulverwaltung – auch vor dem Hintergrund des Elternwahlrechts und der für die Schülerinnen und Schüler kurzen Wege – erhalten bleiben.“ Und weiter: „Das Staatliche Schulamt Biberach wurde deshalb gebeten, in diesem Sinne mit Herrn Bürgermeister Diesch weitere Gespräche zu führen.“

Über das Ergebnis dieser Gespräche ist, zumindest öffentlich, noch nichts bekannt. Dörflinger wertet Eisenmanns Aussagen aber als positives Signal für die Förderschule: „Das ist ein Bekenntnis, dass die Landesregierung grundsätzlich die Förderschule beibehalten möchte und nicht wegen der Inklusion in Frage stellt.“

Hoffnung und Vertrauen

Auch an der Schule selbst atmet man auf. „Wir haben großes Vertrauen in die Entscheidungsträger, die eine enorme Bereitschaft zeigten, sich über einen langen Zeitraum mit diesem Thema zu beschäftigen“, so Lehrerin Susanne Kneißle.

Und damit verbindet sich auch die Hoffnung, dass sich durch eine positive Entscheidung die personellen Ressourcen verbessert. Denn eine kleine Schule wie die Buchauer Förderschule trifft der derzeit akute Lehrermangel besonders hart (SZ berichtete). Kneißle und der kommissarische Schulleiter Volker Braekau werden zwar mittlerweile von einer zusätzlichen Lehrkraft mit zehn Stunden unterstützt. Dennoch müsse man in diesem Schuljahr Abstriche machen, so Braekau: „Wir können zwar ein Angebot, machen, es ist aber begrenzt.“ Den sonderpädagogischen Dienst, die Beratung anderer Schulen, könnten die Buchauer in diesem Schuljahr nicht leisten.