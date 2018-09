Färben wie im Mittelalter

Ganz schön bunt geht es beim Familiensonntag am 30. September, von 13.30 bis 16.30 Uhr auf der Bachritterburg Kanzach zu. Mit klaren Farben, naturrein und ohne chemische Zusätze, präsentieren sich hier Stoffe, die mit natürlichen Farbstoffen aus Pflanzen oder Wurzeln behandelt und gefärbt wurden. Und dazu braucht man noch nicht einmal zum Einkaufen, nein, es reicht, bei einem Spaziergang durch Gärten, Wiesen und Wälder entsprechendes Färbematerial zu sammeln. Gefärbt wird mit heimischen Holunderbeeren, die eine wunderbar warme rot-violette Farbe ergeben, oder mit den in der Moorlandschaft reichlich vorhandenen Schilfblüten, deren Auszug ein zartes Grün hervorbringt. Für die Farbe Gelb allerdings wagen die Färber den Sprung auf einen anderen Kontinent: Und zwar für Kurkuma, das unersetzliche Gewürz für jede Curry-Mischung, das ein sattes Sonnengelb ergibt. Für Besucher liegen Stoffstreifen aus Rohseide bereit, die an Stecken befestigt, so lange in den jeweiligen Färbeauszug gehalten werden, bis der gewünschte Farbton erreicht ist. Danach wird der Stoff getrocknet und kann zu Freundschaftsbändchen oder Haarschmuck geflochten werden. Wie an jedem Sonntag findet um 14 Uhr eine freie Kurzführung durch die Burg statt.

