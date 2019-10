Experte erklärt: Was gegen Migräne helfen kann

Zwölf bis Dreizehn Millionen Menschen leiden in Deutschland unter Migräne. Sie ist die dritthäufigste Krankeit der Welt. Als eine der wenigen Rehakliniken bietet die Neurologische Abteilung der Schlosssklinik ein spezielles Migränekonzept für Betroffene an. Was Migräne überhaupt für eine Krankheit ist, und was dagegen getan werden kann, durften überraschend viele Zuhörer bei dem Vortrag von Roland Gerster, Migränespezialist in der Schlossklinik, erfahren.

Ein interessantes Thema versprach der Vortrag im Kurzentrum, zu dem die Klinik und die Schwäbische Zeitung eingeladen hatten. Der Referent des Abends, Assistenzarzt und Migräneexperte in der Schlossklinik, gab einen Überblick über die Ursachen, Symptome, Behandlung und Vorbeugung sowie auch Möglichkeiten zur Selbsthilfe bei Migräne.

Mit Zahlen und Fakten konnte Gerster zunächst einiges über die Migräne erklären. Chronische Migräne betrifft zwei Prozent der Weltbevölkerung, darunter dreimal soviel Frauen wie Männer.

Migräne ist eine komplexe Erkrankung

Jeden Tag seien allein in Deutschland 900 000 Menschen betroffen, und 100 000 davon arbeitsunfähig und bettlägerig. Folge sei, dass rund 8,3 Millionen Deutsche täglich Schmerztabletten einnehmen würden.

Drei- bis siebenmal höher als bei Gesunden sei bei ihnen das Risiko für Depressionen, Angsterkrankungen und Suizid. Bis zu zweimal höher das Risiko für Herzkreislauferkrankungen, Herzinfarkt und Schlaganfall.

Migräne, so Gerster, ist nicht heilbar, aber meistens gut behandelbar. Migräne ist eine komplexe Erkrankung die sich nicht einfach mit einer Tablette abschalten lasse. Für eine erfolgreiche Behandlung sei in erster Linie zeitgemäßes Wissen zur Entstehung und richtiges Verhalten unerlässlich.

Auch müsse der Migränepatient, zumindest stückweise, selbst aktiv werden. Nicht jeder Kopfschmerz muss gleich eine Migräne sein, beruhigte Gerster die Zuhörer und gab zunächst einige Vorboten-Symptome dazu: Müdigkeit, Geräuschempfindlichkeit und häufiges Gähnen könnten Symptome sein zu denen auch Störungen im Magen-Darm-Trakt gehören könnten.

Sehstörungen mit Gesichtsfeldausfällen

Typische Symptome die eine Erkrankung nahelegen, könnten Sehstörungen mit Gesichtsfeldausfällen, Lichtblitzen oder das Wahrnehmen von bunten, schillernden gezackten Linien oder Flimmern.

Gefühlstörungen mit Kribbeln oder Taubheitsgefühl bis hin zu Sprachstörungen sein. Diese Aurasymptome können im Durchschnitt bis zu 30 Minuten andauern, selten jedoch länger als eine Stunde.

Weitere Symptome folgen dann in der Kopfschmerzphase, die meistens halbseitig im Bereich von Stirn, Schläfe und Auge auftrete und bei körperlicher Betätigung zunimmt, während Ruhe und Dunkelheit zur Linderung beitragen.

Zu den Ursachen der Migräne gibt es etliche Studien, die teils aber nicht belegt wurden. Bewiesen sei eine genetische Komponente. Gesichert ist eine angeborene Besonderheit in der Reizverarbeitung im Gehirn, das dabei ständig unter Hochspannung stehe. Weitere Erklärungen zur Ursache sind medizinischer Natur, die Gerster bestmöglichst erklärte.

Behandeln, nich aushalten

Ein wichtiger Teil des Vortrags war das Thema Behandlung der Krankheit. Eine Migräneattacke soll nicht ausgehalten, sondern behandelt werden. Betroffene sollten nicht an mehr als zehn Tagen im Monat Schmerzmittel einnehmen.

Sanfte Krankengymnastik und sporttherapeutische Anwendungen ohne Leistungsanforderungen. Auch zur Vorbeugung gebe es eine Reihe von Medikamenten wie Betablocker und Antiepileptika.

Seit 2018 gibt es auch eine Impfung gegen Migräne. Auch eine nichtmedikamentöse Vorbeugung ist möglich. Hier ist eine progressive Muskelrelaxation, aber auch Meditation, autogenes Trainung und Yoga denkbar.

Wichtig sei die Stressbewältigung, den Migräneauslöser zu erkennen und vermeiden, regelmäßiger Schlaf-Wachrhytmus und regelmäßige Essenszeiten. Fazit des Vortrags: Auch wenn Migräne eine neurologische Erkrankung ist, könne mit psychologischen Faktoren (Verhalten, Gedanken und psychovegetative Regulation) vermutlich längerfristig auch Einfluss auf die Anfallhäufigkeit genommen werden.