Unter dem Motto „Sing Evergreens mit den Singing Saxofones“ geben die Saxophone des Blasmusik-Kreisverband-Seniorenorchesters Biberach, am Sonntag, 6. Oktober, in Bad Buchau von 10.30 bis 11.30 Uhr ein Kurkonzert. Besonders eingeladen sind alle, die gerne Evergreens und Schlager im Stil von „Captain Cook“ und „Billy Vaughn“ hören. Zum Repertoire der „Singing Saxofones“ gehören mehr als 80 Titel, darunter viele Oldies aus den 50er- und 60er-Jahren, wie zum Beispiel „Eine Reise ins Glück“ „Tanze mit mir in den Morgen“, „Santo Domingo“ „Seemann Deine Heimat“, Conny-Francis-Titel und viele andere beliebte und bekannte Lieder, die zum Mitsingen und Tanzen einladen.

Das Konzert findet im Kursaal des Kurzentrums Bad Buchau statt. Der Eintritt ist frei.