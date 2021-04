Essbare Eberesche für den Naturkindergarten

Noch als Geschenk zum Stadtjubiläum hat der Nabu Bad Buchau-Federsee dem Naturkindergarten eine Essbare Eberesche gespendet. Erzieherin Marianne Merk und Nabu-Vorsitzender Siegfried Frosdorfer pflanzten den Baum. Und seither freuen sich die Kinder immer darauf, ihren Baum regelmäßig gießen zu können.

Bei der auch Essbare Vogelbeerbaum genannten Unterart handelt es sich um eine Pflanze mit bitterstofffreien, süß-sauren, etwa einen Zentimeter großen großen, vollreif glänzend scharlachroten Früchten. Ihr Aroma erinnert an Preiselbeeren. Die geernteten Früchte können zu Marmelade, Gelee, Fruchtmark, Kompott und kandierten Früchten verarbeitet werden. Sie sind auch für den Rohverzehr geeignet.

„Mit der abschließenden Pflanzung hat der Nabu Bad Buchau nun alle seine selbstgewählten Beiträge zum Jubiläum 1250 Jahre für unser Bad Buchau erfüllt und das trotz der Covid 19-Pandemie“, sagt der Vorsitzende Frosdorfer. So habe der Nabu einen Turmfalken-Nistkasten, ein Vogelfutterpfahlsystem und sechs Nisthilfen für Insekten und Vögel an den Naturkindergarten gespendet, zudem nach dem Motto „a Buach fir Buacha “ am Tag des Baumes die Buchauer Jubiläumsbuche gepflanzt und eine Feldhecke mit 60 Wildsträuchern auf Gemarkung Kappel gepflanzt. All diese Jubiläumsbeiträge stehen unter dem Leitspruch: „Mit Buchen hat Bad Buchau auf der Federseeinsel begonnen und mit Buchen soll es gut weitergehen.“

Der Nabu Bad Buchau ist einer der ältesten und größten Vereine der Stadt und setzt sich seit 1903 ehrenamtlich für Mensch und Natur am Federsee ein.