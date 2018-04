Drei Kommunionkinder aus Dürnau und Kanzach haben zum ersten Mal an den Tisch des Herrn gehen und Jesus Christus im Sakrament der Eucharistie empfangen dürfen. Den feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche Johannes der Täufer in Dürnau mit Vikar Josef Laupheimer hat der Projektchor Dürnau/Kanzach mitgestaltet. Unser Bild zeigt: Elena, Vera und Lara (von links)mit Vikar Josef Laupheimer und Gemeindereferentin Heike Neveling. Foto: privat