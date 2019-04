Erstes Osterfeuer lodert auf Kappels Höhe

Ein schöner Erfolg ist der Funkengemeinschaft der Bad Buchauer Narrenzunft Moorochs beim Osterfeuer im Plankental vergönnt gewesen. Nachdem wegen des stürmischen Wetters am Funkensonntag aus Sicherheitsgründen auf das Abbrennen des Funkens verzichtet wurde, konnte nun am Ostersonntag ein eindrucksvolles Osterfeuer zur Freude einiger hundert Besucher entfacht werden.

Das stürmische Wetter am eigentlichen Funkensonntag hatte es den Moorochsen unmöglich gemacht, wie im schwäbisch-alemannischen Raum üblich am ersten Sonntag nach Aschermittwoch zu Beginn der Fastenzeit das Funkenfeuer abzuhalten. Nach verschieden Gesprächen auch mit Pfarrer Martin Dörflinger beschloss die Narrenzunft Moorochs, als Ersatz für den entgangenen Funken im Plankental ein Osterfeuer zu entfachen.

Beim Aussichtsturm auf Kappels Höhe lagen noch die von der Feuerwehr nach Weihnachten eingesammelten Christbäume und sonstiges Funkenmaterial. Am Karsamstag ging die Funkengemeinschaft, unterstützt auch von einigen Feuerwehrangehörigen, an die Arbeit. Da sich unter dem gelagerten Reisig und Feuerholz Kleintiere befinden konnten, schichteten die Helfer zum Aufbau des Osterfeuers das gesamte Brennmaterial zunächst um und nach einigen Stunden stand ein prächtiger „Funken“ auf dem Hügel beim Aussichtsturm.

In Scharen strömten dann am Sonntagabend einige hundert Besucher ins Plankental. Die Narrenzunft hatte sogar bei herrlichem Wetter Tische und Bänke aufgestellt und einen Getränkekiosk errichtet. An drei Feuerschalen konnten sich die vielen Kinder ein Stockbrot backen, was bestens ankam. Noch vor dem Osterfeuer rückte die Buchauer Feuerwehr mit einem Tanklöschfahrzeug an und bewässerte das umliegende Buschwerk und trockene Gras um die Feuerstelle, um einem Flächenband durch Funkenflug vorzubeugen.

Pünktlich um 20 Uhr steckten einige „Brandstifter“ der Feuerwehr das große Osterfeuer in Brand. Himmelhoch loderten die Flammen in den nächtlichen Himmel und die dabei entstehende Hitze sorgte bei den Zuschauern automatisch für einen Sicherheitsabstand. Einhellig war die Meinung der vielen Besucher, dass es so ein Osterfeuer wieder einmal geben sollte. Aber aus den Reihen der Funkengemeinschaft kam ein eindeutiges Kopfschütteln. „Das war eine einmalige Sache“, meinte dazu Ralf Schwegler, der Leiter der Funkengemeinschaft. Es sei denn, jeder Buchauer stelle nach Weihnachten zwei Christbäume zur Abholung bereit – dann könnte man darüber nachdenken. Bei den Besuchern jedenfalls ist das Osterfeuer mehr als überzeugend angekommen und es herrschte regelrecht Partystimmung.

Der Brauch des Osterfeuers ist seit 1559 offiziell belegt, hat aber seine Wurzeln vermutlich schon viel früher in der vorchristlichen Tradition (Brandopfer). In Deutschland sind die Osterfeuer sogar schon seit dem 11. Jahrhundert nachgewiesen. Dabei steht das Osterfeuer symbolisch wohl für die Sonne als Mittelpunkt des Lebens. Im Frühjahr wurde mit diesen Frühlingsfeuern die Sonne begrüßt.