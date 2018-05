Erste Radtour für Senioren

Zur ersten Seniorenradtour lädt die Ortsgruppe Federsee des Schwäbischen Albvereins am Montag, 7. Mai, ein. Das Ziel ist der Schwaigfurter Weiher, wo dann in der Weihergaststätte eingekehrt wird. Die Strecke führt via Reichenbach und Schorrenwald hinter Bad Schussenried herum. Die einfache Strecke beträgt 16 Kilometer. Und es wird langsam geradelt, versprechen die Organisatoren. Start mit den Rädern ist um 14 Uhr am Haus mit Herz. Gerne dürfen auch Freunde des Albvereins mitradeln. Radführerin ist Maria Ahlers.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 07582/934207.