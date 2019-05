Mit einem feierlichen Gottesdienst in der festlich geschmückten Kirche haben Leonie Koch und Finn Luca Thiel in Oggelshausen das Fest der Heiligen Erstkommunion begangen. Unter dem Thema „Ein Leib in Christus – Wir gehören zusammen“ durften die Kinder zum ersten Mal an den Tisch des Herrn treten und die Kommunion empfangen. Zelebriert wurde der Gottesdienst von Vikar Josef Laupheimer. Gemeindereferentin Angelika Strohm hatte zusammen mit den Eltern die Kinder auf das wichtige Fest vorbereitet. Unser Bild zeigt Leonie Koch und Finn Luca Thiel im Kreise der Ministranten, Vikar Josef Laupheimer und Gemeindereferentin Angelika Strohm. Foto: Klaus Weiss