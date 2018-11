Erschließung des Gewerbegebiets in Bad Buchau macht Fortschritte

In der Europäischen Union soll Einweggeschirr aus Plastik verboten werden, die deutsche Politik rückt den Verpackungen mit einem neuen Gesetz an den Kragen: Aber was sagt ein Vertreiber von Verpackungsmaterial dazu? Die Ravensburger Firma Moosmann ist seit 1949 in der Branche tätig und hat in dieser Zeit den Trend vom Papier zu Plastik mitgemacht, der sich jetzt aus Sicht des Geschäftsführers Siegfried Schuster wieder umkehrt. Ob sich eine neue Verpackungslösung durchsetzt, hänge davon ab, ob der Endverbraucher sie einfordert – und ...