Ersatzhalt an der Federseeschule

Wegen den Bauarbeiten an der Schussenrieder Straße kommt es ab Montag, 4. Juni, zu Einschränkungen im Busverkehr. Die Busse der Linien 272 (Aulendorf – Bad Schussenried – Riedlingen) und 280 (Bad Buchau – Bad Saulgau) können bis einschließlich Freitag, 3. August, die Bushaltestelle „Hauptstraße“ nicht mehr anfahren. Es wird eine Ersatzhaltestelle an der Federseeschule eingerichtet, an der diese Busse zu den Abfahrtszeiten der Haltestelle „Hauptstraße“ abfahren. Die Linienbusse der Linien 11, 281 und 282 bedienen die Haltestelle „Hauptstraße“ weiterhin uneingeschränkt.

Weitere Informationen geben die Mitarbeiter der Firma Diesch GmbH unter Telefon 07582/93160. Einklappen Ausklappen