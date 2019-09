Erntedank mit leckeren Denneda

Die Frauen der Dürnauer Backgemeinschaft haben beim Denneda-Fescht wieder hunderte Besucher, die sich am Backhäusle oder im Gemeindesaal an den begehrten Denneda laben wollten, von ihrer Backkunst überzeugt.

Seit 41 Jahren wird das „Denneda-Fescht“ in Verbindung mit dem kirchlichen Erntedank gefeiert. Am Anfang stand in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer der Erntedank-Gottesdienst.

Bevor im Gemeindesaal die Fulgenstadter Musikanten zum Frühschoppen aufspielten. Schon am frühen Morgen stand eine lange Schlange wartender Denneda-Fans vor und im Backhäusle, um eine der begehrten Dürnauer Spezialitäten zu bekommen.

Ob mit Speck, Zwiebel, Grieben oder mit Apfel, das Backfrauenteam um Getrud Beuter hatte alle Hände voll zu tun . Nach einem seit Generationen überlieferten Rezept und nur mit natürlichen Zutaten entstehen in reiner Handarbeit die begehrten Denneda – auf ursprüngliche Art direkt auf Schamottstein gebacken. Gut 80 Helfer waren beteiligt, damit die Produktion reibungslos lief.

In drei Backöfen im Backhaus wurden die Dennada in den fast 300 Grad heißen Backraum eingeschossen, um sie zehn Minuten später direkt an die Kunden oder an die Bedienungen weiter zu reichen.

Angesicht des milden und sonnigen Herbsttages waren auf dem Dürnauer Dorfplatz beim Backhaus alle Sitzgelegenheiten ständig besetzt. Es musste laufend nachgestuhlt werden.