Erinnerungen aufgefrischt und Neues erfahren

Der Jahrgang 1959 hat sich in Bad Buchau getroffen. Über die Hälfte der eingeladenen Jahrgänger waren zur Feier ihres 60er-Festes aus allen Richtungen angereist. Nach dem Auftakt im Gasthof Kreuz mit Sektempfang und gemütlicher Kaffeerunde fand der nächste Programmpunkt am Federseemuseum statt.

Im Anschluss an den Fototermin fand eine Führung durch das Museum statt. Diese war nicht nur für die angereisten Gäste hoch interessant, auch die Einheimischen erfuhren so manches Neue. Der gesellige Ausklang im Gasthof Kreuz begann mit einem gelungenen Abendessen. In guter Stimmung erinnerten sich die Jahrgänger an alte Zeiten. Manche hatten Fotos aus der Schulzeit dabei, die zur Erheiterung beitrugen. Neuigkeiten zu Beruf und Eltern wurden ausgetauscht, dabei wurde viel gelacht. Das Organisationsteam hatte ein 1959er-Jahrgangslied gedichtet, in das alle gerne einstimmten. Alle Gäste waren der Meinung, dass dies ein gelungenes Fest war und schlugen vor schon in fünf Jahren das nächste Treffen zu organisieren. Beim Abschied dankten alle dem Organisationsteam für diesen tollen Tag.