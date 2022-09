Erika Wiest stellt ihre Kreidezeichnungen im Gesundheitszentrum Federsee aus

Die Malerin Erika Wiest stellt erstmals ihre Werke im Gesundheitszentrum Federsee aus. Bis 13. November sind die Kreidezeichnungen von Tieren, Gesichtern und Audrey Hepburn zu bewundern.

Die 1967 in Bellamont (Steinhausen an der Rottum) geborene Künstlerin Erika Wiest hat schon in der Schule gern gemalt. Über die Jahre hinweg hat sie zahlreiche Kurse an der Volkshochschule besucht um neue Maltechniken zu erlernen. Hauptsächlich malt Wiest mit Kreide. Das Malen mit Acryl und Aquarell hat sie sich zum großen Teil selbst beigebracht. „Motive müssen mich ansprechen. Hauptsächlich halte ich Tiere, Pflanzen, Gesichter aber auch mal was Abstraktes auf dem Papier fest“, so Wiest.

Die Ausstellung im Gesundheitszentrum Federsee ist ihre erste große Ausstellung. Die in Albstadt wohnhafte Künstlerin zeigt ihre Hühnerfamilie, Wölfe, eine freiheitsliebende Frau und Audrey Hepburn. Ein weiteres Werk zeigt den „gewissen Blick“.

Die Ausstellung findet bis 13. November im Gesundheitszentrum Federsee statt und kann täglich von 8 bis 20 Uhr „Am Kurpark 1“ in Bad Buchau bestaunt werden. Besucherinnen und Besucher sollten beachten, dass beim Betreten des Gebäudes eine Mund-Nasenmaske getragen werden.