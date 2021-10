Noch immer keine Entwarnung bei erhöhtem Nitratwert in Buchaus Wasser

Die Ursache für den leicht erhöhten Nitratwert im Trinkwasser in Bad Buchau und Kanzach steht derzeit noch nicht fest. Das teilt der Zweckverband für Wasserversorgung Federseegruppe in einem Zwischenbericht mit.

Vergangene Woche wurde bei einer regulären Beprobung des Trinkwassers im Ortsnetz Bad Buchau, zu dem auch der Ortsteil Kappel und Kanzach gehört, ein leicht erhöhter Nitratwert festgestellt. Der gemessene Wert liegt bei 51 Milligramm pro Liter, der vorgeschriebene Grenzwert liegt bei 50 Milligramm pro Liter.

Reines Wasser aus der Tiefe

Der Zweckverband hat daraufhin technische Schritte eingeleitet, um den erhöhten Nitratwert abzusenken. Hierzu wurden die drei Brunnenpumpen in der jeweiligen Fördermenge umgestellt, so dass mehr nitratarmes Wasser aus dem Tiefenbrunnen gefördert wird. Diese Umstellung erfolgte bereits vergangene Woche. Am Mittwoch wird nun ein Labor noch an drei Stellen Proben entnehmen, um die Senkung des Nitratwerts offiziell zu bestätigen. Die Auswertung der Ergebnisse des Labors werden im Laufe der nächsten Woche erwartet.

Ursache noch unbekannt

Zur Ursache, die ausschlaggebend für die Erhöhung des Nitratwerts war oder ist, könne noch keine Auskunft gegeben werden, so der Zweckverband. Derzeit sei das technische Personal damit beschäftigt, der Erhöhung entgegenzuwirken. Möglichkeiten zur dauerhaften Senkung des Nitratgehalts werden im Nachgang ausgearbeitet. Die Verwaltung werde die Bewohner Bad Buchaus und Kanzachs über etwaige Änderungen auf dem Laufenden halten.

Vorsicht bei Säuglingen

Der Konsum des Trinkwassers sei unbedenklich, so der Zweckverband. Lediglich für die Zubereitung von Säuglingsnahrung sollte auf geeignetes Mineralwasser zurückgegriffen werden.