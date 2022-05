Erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb „jugend creativ“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bad Buchau - „Was ist schön?“ Mit dieser Frage setzten sich in diesem Schuljahr kleine sowie große kreative Köpfe im Rahmen des 52. Internationalen Jugendwettbewerbs „jugend creativ“ der Volks- und Raiffeisenbanken in vielfältiger Weise auseinander. Aus der Federseeregion beteiligten sich wieder viele Schüler und Schülerinnen der ortsansässigen Schulen am Wettbewerb und schufen mit viel Freude, Fantasie aber auch Witz gelungene Kunstwerke.

Die regionale Jury in Bad Buchau hatte die ehrenvolle sowie schwierige Aufgabe, die jeweiligen Siegerbeiträge unter den zahlreichen Einreichungen auszuwählen. Auch dieses Jahr waren wieder drei Schülerinnen unserer Schule erfolgreich und erhielten für ihren kreativen Beitrag einen Preis.

In der Wertung Klasse 1 und 2 wurde Laura Remensperger (Klasse 1c) für ihr Bild „Sissi“ zum Thema „Auch Monster können schön sein“ mit mit dem zweiten Preis bedacht. Des weiteren erhielten in der Wertung Klasse 5 und 6 Lisa Polak (LG 6b) sowie Lisa Groza (LG 6b) einen zweiten bzw. dritten Preis für ihre Bilder zum Thema „Meine Welt, wie sie mir gefällt“.

Die genannten Siegerbeiträge nahmen in der Folge an der nächsten Runde am Wettbewerb auf Landesebene teil. Und auch hier darf sich unsere Schule über eine Preisträgerin freuen. Das mit viel Ausdruck und Witz gemalte Monster „Sissi“ von Laura Remensperger überzeugte ein weiteres Mal die Jury, so dass die Schülerin die Auszeichnung „Landessiegerin des 52. Wettbewerbs jugend creativ 2022“ erhielt. Die Schulgemeinschaft freut sich mit den Gewinnerinnen und gratuliert von ganzem Herzen zur äußerst erfolgreichen Teilnahme am Wettbewerb.