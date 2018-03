Erfolgreiche Sportler und engagierte Musiker

Gleich mehrere Ehrungen sind bei der Hauptversammlung des Sportvereins Bad Buchau angestanden.

Auszeichnungen gab es etwa beim Lumpenchor: Kurt Reich ist seit 50 Jahren Mitglied beim SV Bad Buchau und seit vielen Jahren Abteilungsleiter des Lumpenchors. Die Chorleitung hat Joe Magino seit 40 Jahren inne. Leider hat der SVB alle in der Vereinssatzung vorgesehenen möglichen Ehrungen bereits „ausgeschöpft“, so dass sich die Vorsitzenden Gesa Fritzsche und Wolfgang Lipke auf ein Dankeschön mit Ehrenurkunde beschränken mussten. Joe Magino hatte maßgeblichen Anteil an der Gestaltung der legendären Sportlerbälle an der Fasnet, unzählige Benefiz- und Jubiläumskonzerte gehen auf seinen unermüdlichen Einsatz und künstlerische Kreativität zurück, auch die Aufführung des Musicals „Watzmann“.

Daneben konnten die zwei erfolgreichsten Mannschaften geehrt werden. Die weibliche C-Jugend der Handballabteilung unter Trainer Ralf Ramsaier wurde für ihre Meisterschaft in der Bezirksklasse Donau mit einem 100-Euro-Scheck bedacht. Die männliche A-Jugend der Fußballabteilung ist derzeit das sportliche „Aushängeschild“ des Vereins. Die Laudatio hielt der stellvertretende Abteilungsleiter der Fußballabteilung Peter Münch. Die Mannschaft unter Cheftrainer Peter Beck wurde für ihre Meisterschaft in der Bezirksstaffel Donau in der Saison 2016/2017 geehrt, dabei gab es 15 Siege und zwei Unentschieden. In der nachfolgenden Relegation besiegten sie Freudenstadt und stiegen in die Verbandsstaffel Süd auf., der höchsten Spielklasse für A-Jugendliche in Württemberg. In derselben Saison wurde die A-Jugend auch noch Bezirkspokalsieger.