(Ent)-Führungen in die Steinzeit

Am Sonntag, 21. Oktober, wird im Federseemuseum um 14 und um 15 Uhr eine facettenreiche Entdeckungstour zu den Rentierjägern und Pfahlbau-Experten am Federsee angeboten. Dieses Programm ist im Museumseintritt inklusive.

Um 14 Uhr steht ein Streifzug durch die Urgeschichte auf dem Programm, der zunächst zu faszinierenden Exponaten im Museum führt. Beim anschließenden Gang ins Freigelände öffnet sich ein lebendiges Fenster in 15 000 Jahre Leben am See: Mit authentischen Rekonstruktionen bieten ein eiszeitlicher Jagdplatz, stein- und bronzezeitliche Pfahlbauten und eine keltische Fischfanganlage die seltene Gelegenheit, urgeschichtliche Lebensverhältnisse detailliert und quasi an Ort und Stelle kennen zu lernen. Als praktische Nuance gibt es dabei Einblicke in die Getreideverarbeitung, die Besucher auch gerne selbst ausprobieren können.

Um 15 Uhr können sich alle Besucher einer „Open-Air“-Führung durch das archäologische Freigelände anschließen. Hier, inmitten einer imposanten Moorlandschaft präsentiert das Museum spannende Szenen aus dem Leben der Rentierjäger, Pfahlbau-Spezialisten und frühen Kelten. Neben den bekannten 1:1 Rekonstruktionen der Hauser aus der Stein- und Bronzezeit berichtet ein eiszeitlicher Jagdplatz von Menschen, die vor 15 000 Jahren Rentiere und Wildpferde erlegten, eine Fischfanganlage aus frühkeltischer Zeit veranschaulicht die raffinierten Fischfangmethoden zu Beginn der Eisenzeit.

Ein besonderes Erlebnis, den archäologischen Schätzen aus der 15 000-jährigen Geschichte am Federsee so greifbar zu begegnen und das Schaufenster ins Welterbe aus nächster Nähe kennenzulernen. Wie jeden Sonn- und Feiertag wird zwischen 13.30 und 16.30 Einbaum fahren auf dem Museumsteich, Speer schleudern wie die Eiszeitjäger und Brot backen am offenen Feuer angeboten.