Ende der Schulzeit mit Schweiß und Freudentränen

Bei Temperaturen weit über der 30-Grad-Markeist die Entlassfeier der Abschlussschülerinnen und -schüler der Lerngruppen 9b, 10a und 10b der Federseeschule GMS Bad Buchau über die Bühne gegangen. An einem schönen, heißen Tag endete somit die Schulzeit von 55 Jugendlichen. Dazu fand in der Sporthalle die festliche Abschlussfeier statt, bei der nicht nur der Schweiß floss, sondern auch viele Freudentränen.

Eröffnet wurde die Feier durch Schulleiter Oliver Paul, der sich sehr über die guten Leistungen der diesjährigen Absolventinnen und Absolventen freute. Mit einem Gesamtschnitt von 2,1 beim Realschulabschluss und 2,9 beim Hauptschulabschluss zeigten sich sowohl die Lehrkräfte als auch Eltern und auch die Schülerinnen und Schüler mehr als zufrieden.

Im Anschluss an die lobenden Worte folgte ein geistlicher Impuls durch die Pfarrer Dörflinger und Lutz. Abgerundet wurde das Ganze durch Gruß- bzw. Abschiedsworte des Elternbeiratsvorsitzenden Tobias Warth und des Bürgermeisters Peter Diesch. Auch die Schülerinnen und Schüler wendeten sich mit wertschätzenden Worten an die Zuhörer und bedankten sich für ihre gelungene Schulzeit an der Federseeschule.

In der Pause richteten die Klassenleitungen der Abschlussklassen, Simone Rettich, Carolin Skopek und Steffen Zepf persönliche Worte an ihre Schülerinnen und Schüler und verabschiedeten sich persönlich. Frisch gestärkt am üppigen Buffet wurde es dann ernst: Die Ausgabe der Zeugnisse und Belobigungen und Preise übernahm Schulleiter Paul mit Unterstützung der jeweiligen Klassenlehrkraft. Neben der Ausgabe der Zeugnisse und Auszeichnungen standen noch einige abwechslungsreiche Beiträge auf dem Programm, bevor zum Schluss die Lehrkräfte von den Abschlussschülerinnen und -schülern mit kleinen Aufmerksamkeiten bedacht wurden.