Elternbeiratsvorsitzende Silvia Marquardt verabschiedet

Veränderungen standen im neuen Schuljahr beim Elternbeirat am Progymnasiums in Bad Buchau an. Nach neun Jahren ging mit Silvia Marquardt als Elternbeiratsvorsitzende eine Ära zu Ende. Neu in das Amt gewählt wurde Nicole Lohmann-Zell und Peter Martini als ihr Stellvertreter.

Als ihre erste Amtshandlung durfte die neue Vorsitzende ihre Amtsvorgängerin verabschieden. Auf nur ein gemeinsames Jahr mit Silvia Marquardt kann sie zurückblicken, aber nach der Einarbeitung als Stellvertreterin sei ihr durchaus bewusst, in welch’ große Fußstapfen sie nun trete. Dass die scheidende Vorsitzende mit sehr viel Herzblut dabei gewesen ist, davon zeugen viele Unterlagen und positiven Erzählungen aus den Reihen der Elternvertreter.

Blumen und ein kleines Geschenk vom Elternbeirat sollen ihr den Abschied vom Progymnasium ein ganz klein wenig erleichtern. Dr. Matthias Hoffmann kennt seine Zeit als Schulleiter am Progymnasium eigentlich nicht ohne Silvia Marquardt als Elternbeiratsvorsitzende, und erinnerte sich gerne zurück an ihre Wahl vor neun Jahren. Seit dieser Zeit gab es neben den regelmäßigen Sitzungen unzählige Treffen und kleinere und größere Diskussionsrunden. Denn Silvia Marquardt hatte ihr Ohr stets nahe bei den Eltern und konnte so bereits in einem frühen Stadium eines sich anbahnenden Problems das Gespräch und den Dialog zwischen Elternvertretung und Schulleitung suchen. Er blickte auch auf eine immer konstruktive und freundschaftlichen Zusammenarbeit zurück, in der die unterschiedlichen Standpunkte und Interessen aber stets gewahrt blieben. Als kleine Anerkennung und als Dankeschön für ihren Einsatz überreichte die Schulleitung des Progymnasium Blumen und kulinarische Leckereien. Auch für die langjährige Stellvertreterin Sandra Dervishaj die immer zur Stelle war und unterstützte, gab es viel Lob und ebenfalls einen Blumenstrauß von der Schulleitung.

Stellvertretend für alle Ehemaligen die während der Amtszeit von Silvia Marquardt ebenfalls im Elternbeirat tätig waren, bedankten sich Sandra Dervishaj und Siegfried Grimm mit einer Fotocollage, auf der sich viele der insgesamt 70 Elternvertreter, die während dieses Zeitraums im Amt waren, verewigt hatten. Eine Kopie davon ging an die Schulleitung. Die beiden erinnerten auch an die vielen geselligen Zusammenkünfte und an die durch Silvia Marquardt organisierten, unvergesslichen Elternbeiratsausflüge, die auch für einen guten Zusammenhalt untereinander gesorgt haben.

Sichtlich gerührt und mit ein paar kleinen Tränen unter der Maske verabschiedete sich Silvia Marquardt von der Runde, die mit Verspätung zur eigentlichen Tagesordnung übergehen konnte. So war und ist der Elternbeirat sicherlich auch in Zukunft gut aufgestellt und ein wichtiger Bestandteil einer lebendigen Schulgemeinschaft am Progymnasium in Bad Buchau.