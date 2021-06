Elfjähriger Radfahrer stößt mit Auto zusammen

Nicht auf den Verkehr geachtet hat ein Elfjähriger am Mittwoch in Bad Buchau. Der Junge fuhr kurz nach 8 Uhr mit seinem Fahrrad in der Mohrengasse. An der Einmündung zur Kirchstraße bog er nach links ab und missachtete ein 30-jährige Fordfahrerin, die Vorfahrt hatte. Der Elfjährige stieß mit dem Auto zusammen. Durch den Unfall stürzte er zu Boden. Mit Verdacht auf schwere Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2500 Euro.