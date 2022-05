Elf Kinder feiern in Betzenweiler Kommunion

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

An diesem wunderschönen Tag lachte selbst die Sonne und der angekündigte Regen blieb fern, als elf Kommunionkinder aus Betzenweiler und Moosburg zusammen mit Pater König und einer komplett gefüllten Kirche unter dem Motto „der Herr ist mein Hirte“ gemeinsam die erste heilige Kommunion feierten. Eingeleitet wurde die Feier ganz traditionell vom Musikverein. Vielen Kirchenbesucher lief es kalt den Rücken hinunter, als das erste Lied mit der Orgel ertönte und der Chor anfing zu singen. Ganz ungewohnte Töne, die vielen zu Herzen gingen und eine wunderschöne Atmosphäre schufen, als die Kinder zum ersten Mal an Tisch des Herrn gingen. Nach all der Anspannung der vergangenen Wochen und dem Bangen war es einfach nur noch schön, dass alle Kinder, Eltern und Freunden gemeinsam dieses Fest feiern konnten und man konnte die Steine regelrecht von den Herzen fallen hören. Foto: privat