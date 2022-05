Elf Kinder empfangen erstmals heilige Kommunion

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „Der Herr ist mein Hirte“ haben elf Erstkommunikanten – neun aus Seekirch und zwei aus Oggelshausen – aus der Hand von Pfarrer Martin Dörflinger die erste heilige Kommunion in der Kirche Mariä Himmelfahrt in Seekirch empfangen. Nach zwei Jahren konnte wieder eine ganz normale festliche Erstkommunion gefeiert werden. Die Maskenpflicht war genau zu diesem Sonntag in den Kirchen aufgehoben und auch die Abstände in den Bankreihen brauchten nicht mehr penibel eingehalten zu werden. Musikalisch wurde der feierliche Gottesdienst neben der Orgel auch vom Landjugendchor Seekirch und dem Musikverein Tiefenbach mitgestaltet. Foto: Klaus Weiss/privat