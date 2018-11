Eintauchen in die Stille

Der Gebetsabend Tauchstunde findet am Freitag, 16. November, ab 19.30 Uhr in der Kirche in Kanzach statt. Die Einladung richtet sich an alle, die den Alltag hinter sich lassen wollen und eintauchen in die Ruhe, die Stille und die Anbetung. Der Abend steht unter dem Thema: „Den Himmel gibt’s“. Das Ehepaar Stefan und Brit Bergen werden den Impuls dazu sprechen. Dieser besondere Gottesdienst wird begleitet von der Federseeband mit vielen Lobpreisliedern, die zum Mitsingen und Mitbeten einladen. Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit zur Begegnung und zu Gesprächen im Nachtcafe in der Pfarrscheuer nebenan.