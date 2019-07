Eintauchen in das Leben der Steinzeit

Wer einmal in das Leben der Steinzeit eintauchen will, ist im Federseemuseum in Bad Buchau richtig. Immer wieder können Besucher Kinder beobachten, die sich steinzeitlich angezogen durch das Gelände bewegen. Das sind die Archäo-Kids, selbst Kinder und Jugendliche, die Führungen für Besucherkinder gestalten. In Kleidung aus Leder und Leinen bringen sie ihnen das Leben in der Steinzeit näher. Von aufwendigen Kostümen wie das Gewand von Marika Wroblewski bis schlichte Leinengewänder wie das von Luise Reicke ist alles dabei.

Beim Rentierjägerzelt der Altsteinzeit geht die Führung los. Die Archäo-Kids erklären, wie die Menschen damals gelebt und gejagt haben. Als Nomaden zogen die Menschen der Eiszeit umher, immer den wilden Tierherden hinterher. Mit dem Speer machten sie Jagd auf Rentiere, Pferde und Mammuts, gesammelt wurden Nüsse, Beeren oder Pilze.

Trotz dieser sehr einfachen Lebensumstände gab es schon damals einiges, das den Alltag verschönerte. Die Menschen stellten schon damals Musikinstrumente her, etwa eine Flöte aus Schwanenknochen. Patrick Geiger, der Gruppenleiter der Archäo-Kids, kann darauf spielen und gibt sein Können zum Besten. Doch nicht nur Musik war wichtig, sondern auch Kunst. Zu den Funden aus dieser Zeit gehören Figürchen aus Elfenbein oder Ketten aus Muscheln, Steinen oder Zähnen. Staunend betrachten die Besucherkinder die Ketten, die Isabel Grimm und Moritz Pfäffle tragen. Nach so vielen Eindrücken können die jungen Besucher selbst aktiv werden. Patrick Geiger reicht Felle herum – und die Kinder könnten raten, von welchen Tieren sie stammen, ob Hasen, Marder oder Bären.

Dann steht ein Abstecher in die Jungsteinzeit an. Als die Menschen sesshaft geworden sind, lebten sie in einfachen Häusern. In einem davon geht die Führung weiter. Moritz stellt die verschiedensten Geräte vor, die zum Ackerbau genutzt wurden. Zum Beispiel die Sichel. Heute ist dieses Gerät fast in der Vergessenheit geraten, obwohl es vor nicht allzu langer Zeit noch zum Ernten von Getreide verwendet wurde.

Anschließend zeigen die Archäokids, wie die Menschen ihr Korn zu Mehl verarbeitet haben. Mit dem Mörser werden die Körner von der Spreu getrennt. Dann wird ein dieses Gemisch in einem Korb hochgeworfen. In der Luft wird die deutlich leichtere Spreu von Wind davongetragen und die schwereren Körner fallen zurück in den Korb. Im letzten Schritt werden die Körner auf einem Mahlstein gemahlen, bis das Mehl fertig ist. Dies dürfen die Besucherkinder auch selbst ausprobieren. Dabei merken sie, dass es nicht so einfach aussieht, wie es ist. Um Mehl für eine Portion Brot zu mahlen, brauchten die Frauen in der Steinzeit mehrere Stunden. Angebaut wurden Getreidesorten wie Emmer und Einkorn.

Für die Jagd, die nach wie vor wichtig war, wurden keine Speere mehr verwendet, denn Pfeil und Bogen waren jetzt viel nützlicher. Das lag an den veränderten Umgebungsbedingungen. Isabel erklärt, dass die Nähe zum Federsee auch Fischfang möglich machte – mit Harpune, Fischernetz und Reuse. Mit Einbäumen gingen die Menschen auf den See, um dort ihre Netze und Reusen zu platzieren.

Am Ende der Führung haben die Besucherkinder noch die Möglichkeit, den „Profis“ ihre Fragen zu stellen. Zum Abschluss gibt es außerdem noch eine gemeinsame Aktion. Welche, das entscheidet sich meist relativ spontan. Manchmal werden Steinzeitmesser hergestellt. Dazu wird ein Stück weiches Holz so lange an einem Stein gerieben, bis eine Seite rund ist. In die andere wird mittig eine schmale Rille eingeritzt. In diese wird dann ein Feuerstein geklebt. Verwendet wird dazu der Steinzeit-Alleskleber Birkenpech.

Nach den ArchäoKids-Führungen können die Besucherkinder gemeinsam mit ihren Eltern das Steinzeitdorf weiter erkunden – und gleich ihr neues Wissen an ihre Eltern weitergeben. Denn jetzt sind sie zu kleinen Experten über die Steinzeit geworden.