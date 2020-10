Einschränkungen im Linienverkehr

Die Schussenrieder Straße in Bad Buchau ist von Montag, 5. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 16. Oktober, wegen Einbaus einer Abbiegespur zum Möwenweg voll gesperrt. Damit die Buslinie 272 die Zuganschlüsse in Bad Schussenried und Riedlingen erreichen kann, ergeben sich dadurch folgende Änderungen: Die Haltestellen Bad Buchau Post und Bad Buchau Hauptstraße entfallen für diese Linie. Eine Ersatzhaltestelle wird an der Federseeschule (Bussteig 3) eingerichtet, von der aus alle Fahrten der Linie 272 zu den Abfahrtszeiten der Hauptstraße verkehren.