Wegen des großen VFON-Ringtreffens am Sonntag, 10. Februar, in Bad Buchau bedient die Linie 272 (Bad Schussenried - Riedlingen) in der Zeit von 11 bis 19 Uhr v nur die Ersatzhaltestelle „Bad Buchau Betriebshof Firma Diesch“ in der Schussenrieder Straße 85. Alle weiteren Haltestellen entfallen. Die Busse der Linie 11 (Biberach) verkehren in dieser Zeit wegen Vollsperrung der Oggelshauser Straße nur bis und ab Oggelshausen.