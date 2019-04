Einmal um die Welt schlemmen

Die Schwäbische Zeitung begeht das Jubiläum „300 Jahre Zeitung in Riedlingen“ – das ist ein Grund zu feiern! In diesem besonderen Jahr organisiert die SZ viele Begegnungsmöglichkeiten mit ihren Lesern, veranstaltet Events und bietet verschiedenen Attraktionen über das Jahr verteilt. Und nun ist Bad Buchau an der Reihe.

Auf der Piazza zwischen Kurzentrum und Adelindis-Therme darf am Samstag und Sonntag, 27. und 28. April, ordentlich probiert und gefuttert werden, denn die Schwäbische Zeitung veranstaltet dort einen Street Food Markt. Das Gesundheitszentrum Federsee, die Werbegemeinschaft Bad Buchau-Federsee und die Stadt Bad Buchau unterstützen das Schlemmer-Event. Der Eintritt ist frei.

Präsentiert werden mehr als zwölf Trucks und Stände mit kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt. Besucher können sich am Samstag von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr von Oberschwaben über den Orient nach Indonesien und zurück schlemmen. So locken etwa Wildschwein- oder Veggieburger, Tacos oder Schwobaballs (gebackene Kässpätzle), Falafel, Churros, Süßkartoffelpommes, Langos oder Waygu-Fetzenfleisch.

Auch ein Rahmenprogramm wird geboten. Der Indie-Sound des Stuttgarter Trios Eau Rouge ist etwa am Samstag zu hören. Am Sonntag wollen DJ Funky-D und DJ Fab für Stimmung sorgen und begleiten tolle Showacts der Funky Kidz aus Biberach und der Cheerleader Golden Stars aus Uttenweiler. Die Kleinen können im Kurpark basteln oder sich beim Kinderschminken in ihr Lieblingstier verwandeln lassen.

Zeitgleich zum Street Food Markt findet in Bad Buchau am 28. April der verkaufsoffene Sonntag statt sowie die Saisoneröffnung im Federseemuseum, das in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert. Verbinden lässt sich die Veranstaltung auch mit dem dritten (Aqua-) Nordic-Walking-Tag am Gesundheitszentrum Federsee mit Weltmeister Michael Epp.