Einige Kinder stehen auf der Warteliste

Freunde, Unterstützer und Mitarbeiter sind der Einladung des Ökumenischen Kreises für Integration in Bad Buchau zu einem Dankeschön-Abend gefolgt. Besonderer Gast war Dietmar Oppermann vom Flüchtlingsdiakonat der Prälatur Ulm.

„1+1-Mentoren arbeitet jetzt im 14. Jahr der ehrenamtlichen Integrationsbegleitung, zum zwölften Mal treffen wir uns zum Dankesagen“, begrüßte Brigitte Frosdorfer vom Leitungsteam des Ökumenischen Kreises für Integration die Gäste. Der Wert der geleisteten Arbeit lasse sich vor allem an Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung messen.

Sechs Mentorinnen und ein Mentor betreuten im vergangenen Jahr wöchentlich neun Kinder. Es besteht auch eine Warteliste von Kindern, für die noch kein Mentor gefunden werden konnte. Besondere Höhepunkte im Jahr 2018 waren eine Theateraufführung, zwei Bastelnachmittage, ein Besuch im Kletterpark und ein Familienausflug im Sommer. Für einige Kinder organisierte der Ökumenische Kreis für Integration Nachhilfeunterricht. Der wöchentliche Deutschkurs für Erwachsene, geleitet von Christa Klan und Bettina Schneider, fand auch 2018 immer dienstags statt.

Dietmar Oppermann von der Diakonie Ulm berichtete über die Flüchtlingssituation in Deutschland und über seine persönlichen Erfahrungen bei einer Begegnungsreise in Ungarn, Serbien und Rumänien. Darüber hinaus gab er Einblicke in seine Arbeit im Flüchtlingsdiakonat Ulm.

Helga Meier vom Leitungsteam sprach allen Gästen Dank für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr aus und überreichte allen ein süßes Präsent. Der Abend schloss mit einer Ideensammlung für die zukünftige Arbeit und anregenden Gesprächen.