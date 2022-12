In der Weihnachtswoche vom 24. Dezember bis einschließlich 1. Jnauar 2023 bleibt die Tourist-Information Bad Buchau geschlossen. Wie auch im Rathaus soll in dieser Woche Energie gespart werden, weshalb die Büros kalt bleiben, heißt es in einer Pressemitteilung. Vom Montag, 2. Januar, bis Donnerstag, 5. Januar, ist die Tourist-Information vormittags von 9 bis 12.30 Uhr geöffnet.